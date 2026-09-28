Catanzaro, auto in panne in autostrada: la polizia offre aiuto, ma trova 2 kg di cocaina
Il conducente stava aspettando il carro attrezzi, ma si è visto arrivare gli agenti della stradale: dopo la perquisizione del veicolo è stato arrestato
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Inconvenienti del mestiere per chi di lavoro fa il corriere... della droga. Perché quello che era cominciato come un banale intervento di assistenza a un automobilista rimasto in panne da parte della polizia si è invece concluso con il rinvenimento di oltre 2 kg di cocaina e l'arresto del conducente. L'operazione è avvenuta nei giorni scorsi lungo l'autostrada A2 del Mediterraneo, ne territorio di Catanzaro, nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto al traffico di droga.
L'intervento della polizia
Una pattuglia della polizia stradale della sottosezione di Lamezia Terme è intervenuta per prestare ausilio a un veicolo fermo in una piazzola di sosta a causa di un'avaria mentre il conducente era in attesa dell'arrivo del soccorso stradale. Gli agenti hanno però notato il comportamento particolarmente elusivo e lo stato di agitazione dell'uomo, di origine calabrese. Da qui la decisione di approfondire i controlli, con la perquisizione del conducente e dell'automobile.
Conducente in manette
All'interno del vano bagagli sono stati così trovati due panetti contenenti complessivamente oltre 2,1 chilogrammi di cocaina, che sono stati immediatamente sequestrati. Nel corso della perquisizione sono stati trovati anche oltre 2.100 euro in contanti e due telefoni cellulari. L'uomo è stato dunque arrestato in flagranza con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ed è stato portato nella casa circondariale di Catanzaro. Nell'udienza di convalida, per motivi di natura formale, è stata disposta la scarcerazione dell'uomo che è stato però arrestato nuovamente due giorni dopo. La procura di Lamezia Terme, diretta da Elio Romano, infatti, ha chiesto immediatamente una nuova ordinanza di custodia cautelare nei confronti del soggetto e il gip l'ha accolta.