Catanzaro, auto in panne in autostrada: la polizia offre aiuto, ma trova 2 kg di cocaina

All'interno del vano bagagli sono stati così trovati due panetti contenenti complessivamente oltre 2,1 chilogrammi di cocaina, che sono stati immediatamente sequestrati. Nel corso della perquisizione sono stati trovati anche oltre 2.100 euro in contanti e due telefoni cellulari. L'uomo è stato dunque arrestato in flagranza con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ed è stato portato nella casa circondariale di Catanzaro. Nell'udienza di convalida, per motivi di natura formale, è stata disposta la scarcerazione dell'uomo che è stato però arrestato nuovamente due giorni dopo. La procura di Lamezia Terme, diretta da Elio Romano, infatti, ha chiesto immediatamente una nuova ordinanza di custodia cautelare nei confronti del soggetto e il gip l'ha accolta.