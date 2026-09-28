Caso Regeni, attese le sentenze per gli 007 egiziani: chiesti un ergastolo e tre condanne a 17 anni

"Siamo qui oggi nonostante questo faticosissimo percorso a ostacoli, in salita. Grazie a tutti, alla scorta mediatica e al popolo giallo. In pochi avrebbero scommesso che saremmo a un processo e poi a una sentenza. Questa è già una vittoria ma non ci accontentiamo". È quanto detto dall'avvocata Alessandra Ballerini, prima di entrare in aula a piazzale Clodio assieme ai genitori e alla sorella di Giulio Regeni. "Tutto quello che il regime egiziano poteva mettere in campo per impedire questo processo lo ha fatto però questa famiglia è resistente. I Regeni lo hanno fatto per noi e se oggi i nostri diritti valgono un po' di più è merito loro", ha aggiunto.