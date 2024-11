Giulio Regeni, testimonianza di un ex detenuto: "L'ho visto bendato e sfinito dalle torture"

"Ricordo una telefonata di mia madre, mi disse: 'Hanno fatto tanto male a Giulio'. La parola tortura però l'ho sentita per la prima volta al telegiornale. Giulio era un ragazzo normalissimo, gli piaceva divertirsi, era un esempio per me, il fratellone che dava consigli". Cosi in Aula visibilmente commossa Irene Regeni, la sorella del ricercatore, sentita come testimone nel processo a carico di quattro 007 del Cairo. "Avevamo punti di vista diversi sulle cose: lui era un umanista e io una scienziata. Eravamo sempre in contatto sulle cose importanti: ci sentivamo tramite chat e tramite mail. Giulio - ha aggiunto la sorella - è stato sempre appassionato di storia, studiava l'arabo. Dopo il corso triennale andò per la prima volta in Egitto. Era aperto a conoscere culture diverse, in particolare quella egiziana: era entusiasta di andare lì, era contento per la ricerca sul campo".