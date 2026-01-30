Regeni, ok a liquidazione spese consulente tecnico di parte: il processo riparte

Si sblocca il processo per la morte di Giulio Regeni: la Corte costituzionale ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 24 e dell'articolo 225 del Codice di procedura penale. In particolare l'intervento riguarda il passaggio dove non si prevede che le spese legate al consulente di parte nominato dal difensore d'ufficio siano anticipate dallo Stato. La questione era stata sollevata dalla Corte d'assise di Roma che aveva disposto una perizia circa la traduzione di un documento in lingua araba ritenuto rilevante ai fini del giudizio, con i difensori degli imputati che avevano chiesto di poter designare un consulente di parte che non fosse però a spese dei propri assistiti.