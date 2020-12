Caso Regeni, Fratoianni: grazie a chi ha seguito il gesto di Augias per protestare contro la Francia

Contro la Legion d'Onore che la Francia ha assegnato al presidente egiziano Al Sisi, non solo Corrado Augias ha rinunciato all'onorificenza ricevuta dalla repubblica d'Oltralpe per protesta contro la posizione dell'Egitto sull'omicidio del ricercatore italiano Giulio Regeni. "Grazie a Sergio Cofferati e a Luciana Castellina a che insieme a Giovanna Melandri hanno deciso di seguire il gesto di Corrado Augias, rinunciando alle onorificenze ricevute dallo Stato francese, in segno di protesta per la Legion d'Onore al dittatore Al Sisi", ha reso noto via Twitter il portavoce nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

"Mi auguro davvero - ha aggiunto Fratoianni - che ora anche altri esponenti politici e delle istituzioni li seguano e facciano anch`essi un gesto di dignità e coerenza".



"Ha fatto un gesto forte Corrado Augias, e giusto. Perché è assolutamente inaccettabile che la Francia di Macron conferisca ad Al Sisi la Legione d'Onore, tanto più nel giorno stesso in cui si chiudono le indagini della magistratura italiana che restituiscono un quadro terrificante sugli ultimi giorni di vita di Giulio Regeni, sequestrato, torturato per nove giorni e poi ucciso", ha commentato la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Elly Schlein, secondo cui alla luce di quanto emerso dalle indagini sul caso Regeni "il governo italiano deve dare un segnale netto che non può rimanere tutto come prima, bisogna ridiscutere le relazioni con l'Egitto, che non possono essere considerate normali, anche a fronte dell'ennesima ingiusta proroga della detenzione illegittima di Patrick Zaki".

Per Schlein, "l'Unione sta facendo passi avanti importanti per una maggiore solidarietà europea, assurdo che manchi sull'uccisione brutale di un giovane ricercatore italiano ed europeo. Grazie al lavoro della Procura di Roma e al contributo essenziale della famiglia e dell'avvocata Ballerini finalmente si aprirà un processo a carico di quattro agenti della National Security egiziana. Speriamo sia un passo decisivo verso la piena verità e giustizia che insieme alla famiglia di Giulio e tantissime persone che si sono mobilitate in tutto il Paese chiediamo dall'inizio".