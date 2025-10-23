Caso Regeni, dubbi di costituzionalità: stop al processo agli 007 egiziani

La prima Corte d'Assise di Roma ha accolto una richiesta sollevata dalle difese, inviando gli atti alla Corte Costituzionale
© Da video
Nell'ambito del processo Regeni, la prima Corte d'Assise di Roma ha accolto una richiesta sollevata dalle difese degli imputati egiziani ammettendo una questione di costituzionalità e ha quindi inviato gli atti alla Consulta. Il nodo è relativo al diritto di difesa e alla nomina di consulenti tecnici. I giudici hanno ritenuto la questione "non manifestatamente infondata" e "rilevante" al fine della definizione del giudizio. Il processo è stato ora sospeso in attesa che si pronunci la Corte Costituzionale.
I quattro 007 egiziani imputati nel processo (Usham Helmi, il generale Sabir Tariq e i colonnelli Athar Kamel Mohamed Ibrahim e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif) sono accusati di omicidio, sequestro di persona e tortura. L'eccezione riguardante il gratuito patrocinio per la difesa d'ufficio è stata sollevata durante l'ultima udienza del processo per la morte di Giulio Regeni, il ricercatore scomparso a Il Cairo il 25 gennaio 2016. Sul suo cadavere, ritrovato il 3 febbraio, c'erano segni di tortura.