Caso Regeni, dubbi di costituzionalità: stop al processo agli 007 egiziani

Nell'ambito del processo Regeni, la prima Corte d'Assise di Roma ha accolto una richiesta sollevata dalle difese degli imputati egiziani ammettendo una questione di costituzionalità e ha quindi inviato gli atti alla Consulta. Il nodo è relativo al diritto di difesa e alla nomina di consulenti tecnici. I giudici hanno ritenuto la questione "non manifestatamente infondata" e "rilevante" al fine della definizione del giudizio. Il processo è stato ora sospeso in attesa che si pronunci la Corte Costituzionale.