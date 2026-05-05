Regeni, il ministro Giuli: "Inaccettabile non dare finanziamenti al docufilm"

"Dobbiamo avere il coraggio di fare un discorso di verità. Un settore forte, maturo, non ha paura della trasparenza e di regole chiare e condivise. Un settore che chiede fiducia ai contribuenti è il primo a dover pretendere che ogni euro pubblico sia utilizzato bene. Negli ultimi anni abbiamo assistito a paradossi, incomprensioni e, ammettiamolo, a errori dei quali sono io il primo a dolermi", ha aggiunto Giuli. "Il sistema va reso più giusto, evitando che paure e allarmi si trasformino in conflitti ideologici infecondi e nocivi. Il ministero non vuole condizionare né a monte né a valle le decisioni dei competenti. Sicché, insieme alle associazioni di categoria, stiamo lavorando per rafforzare la terzietà di giudizio, la trasparenza dei criteri e la responsabilità delle scelte", ha detto ancora.