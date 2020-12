Caso Regeni, pm: 007 egiziani hanno ammesso di avere seguito Giulio 

"Sul piano indiziario devono essere valutate le condotte di alcuni ufficiali della National Security: all'inizio viene negata dagli stessi ogni azione nei confronti di Giulio Regeni, poi si ammette di averlo attenzionato per tre giorni e infine si ammette di averlo controllato per un periodo più lungo". Così i pm di Roma nella richiesta di archiviazione per Mahmoud Najem, uno degli 007 egiziani finiti nell'inchiesta sull'omicidio del ricercatore.