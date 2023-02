Giulio Regeni, madre: "Ciò che è successo non è un affare di famiglia"

Quello che è successo a Giulio Regeni non è un affare di famiglia.

Lo ha detto la madre del giovane ucciso in Egitto, Paola Deffendi. "Un Paese che non riesce a fare giustizia su quello che è successo a Giulio, diventa un Paese che non dà sicurezza ai propri cittadini", ha spiegato in un'intervista a "Il Cavallo e la Torre". Nei rapporti tra Italia ed Egitto, ha aggiunto, "tutto va avanti come se Giulio non fosse stato sequestrato, torturato e ucciso volutamente, volontariamente".