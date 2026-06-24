"Tutto il male del mondo non può rimanere impunito e occorre dare risposta alla più dolorosadelle domande: perché? Perché lui?". Lo ha affermato l'avvocata Alessandra Ballerini, legale di parte civile dei genitori di Giulio Regeni, nel corso del suo intervento nel processo a carico di quattro appartenenti ai servizi segreti egiziani. Secondo Ballerini, "chi ha immobilizzato, torturato e ucciso Giulio ha annientato la sua dignità e quella di tutti noi". La legale ha sottolineato come "nessuno debba più soffrire quello che ha sofferto Giulio", evidenziando che il procedimento rappresenta un'occasione per "sanare ferite in parte inguaribili" e rafforzare la fiducia dei cittadini nei valori della giustizia e della tutela della dignità umana.