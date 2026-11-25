Sulle pennette, secondo quanto hanno riportato alcuni quotidiani, c'erano due indicazioni: "Stato-mafia" e "Stragi". Spetterà ai magistrati valutare se contengono atti pubblici relativi ai due procedimenti in questione o se invece si tratta di documenti finora non emersi o riservati. Caltanissetta attende poi un terzo hard disk, lasciato da De Gennaro nella casa di Fonteblanda, dove si era tolto la vita. Con un biglietto, anche questo indirizzato a De Luca, e parole di fuoco: "Non contiene nulla d'importante, ma non te l'ho consegnato prima perché non eri in grado di capirlo". A voler rimarcare l'infondatezza delle accuse.