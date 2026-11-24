Intercettazioni, il ministro Nordio: "Hanno fatto male a tanti"
Il guardasigilli è intervenuto in merito al suicidio di De Gennaro: "Di fronte a eventi così c'è soltanto il silenzio, il rispetto e una preghiera. Per quanto riguarda il processo mediatico sulla diffusione di notizie anche riservate, sono anni che ne parliamo per porre rimedio a questo corto circuito che ha fatto tanto male a tante persone, indipendentemente dal caso"
© Ansa
"Di fronte a eventi come il suicidio c'è soltanto il silenzio, il rispetto e una preghiera. Per quanto riguarda il processo mediatico sulla diffusione di notizie anche riservate, sono anni che ne parliamo per porre rimedio a questo corto circuito che ha fatto tanto male a tante persone, indipendentemente dal caso". Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio sul suicidio di Gianni De Gennaro, parlando a margine della presentazione del calendario della polizia penitenziaria. Il guardasigilli ha poi aggiunto: "È allo studio in Parlamento una legge che, senza sminuire l'importanza delle intercettazioni e delle indagini, tuteli però i terzi e soprattutto quelli che ne sono estranei".
"Nessuna ispezione su procuratore Caltanissetta, pm autonomi"
"Non abbiamo mai preso in considerazione l'idea di un'ispezione per quanto riguarda il merito di un'inchiesta. Questo è inammissibile perché la magistratura è autonoma e sovrana e quindi non prendiamo nessuna iniziativa". Così, inoltre, il ministro in merito all'eventuale ipotesi di un'istruttoria disciplinare da attivare attraverso la procura generale della Cassazione sul procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca, che alcuni giorni fa ha rilasciato un'intervista parlando dell'indagine sui presunti depistaggi nella strage di via D'Amelio, in cui era indagato De Gennaro.