"Di fronte a eventi come il suicidio c'è soltanto il silenzio, il rispetto e una preghiera. Per quanto riguarda il processo mediatico sulla diffusione di notizie anche riservate, sono anni che ne parliamo per porre rimedio a questo corto circuito che ha fatto tanto male a tante persone, indipendentemente dal caso". Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio sul suicidio di Gianni De Gennaro, parlando a margine della presentazione del calendario della polizia penitenziaria. Il guardasigilli ha poi aggiunto: "È allo studio in Parlamento una legge che, senza sminuire l'importanza delle intercettazioni e delle indagini, tuteli però i terzi e soprattutto quelli che ne sono estranei".