Giustizia, Carlo Nordio: "Il sequestro del cellulare per le indagini è una perversione"

Carlo Nordio ha aggiunto che durante la colazione di lavoro a Lussemburgo, i ministri dei 27 Paesi membri dell'Ue si sono mostrati concordi "sul fatto che la mafia non comunica con il telefonino o il tablet, ma ormai si serve di piattaforme ultra sofisticate che non sono intercettabili con i mezzi ordinari". E per questo motivo è "assurda la polemica sulla limitazione delle intercettazioni che farebbe un favore alla mafia. Alla luce di questo scenario, "bisogna essere molto cauti quando si sequestrano un telefonino e un tablet, perché non sequestri soltanto le conversazioni che in teoria potrebbero essere utili alle indagini - anche se magari non lo sono - ma sequestri una vita", ha sottolineato il ministro. E poi ha aggiunto: "Dentro al telefonino non ci sono soltanto chiacchierate: ci sono le fotografie, le cartelle cliniche, le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni delle terze persone che parlano con le quarte persone, e poi attraverso il sistema inoltrano" le informazioni.