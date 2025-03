Caso Almasri, Nordio: "Le accuse dell'opposizione ricordano l'inquisizione"

Carlo Nordio, alla Camera, nella sua replica alla mozione di sfiducia per il caso Almasri, critica l'opposizione. "Le loro osservazioni ricordano i libelli dell'inquisizione. Giachetti è rimasto deluso della denuncia da lui avanzata contro di me come concorrente del reato per i suicidi in carcere, che non ha avuto seguito", dice il ministro della Giustizia. "La spada della giustizia è una spada senza impugnatura, che ferisce anche chi la brandeggia in modo improprio e come in questo caso ferisce anche chi la usa, soprattutto sempre se si cerca di giursidizionalizzare qualsiasi scontro politico", aggiunge Nordio.