Riforma della giustizia, i magistrati in piazza contro il governo

Dalla Costituzione levata al cielo alla scelta di lasciare l'aula durante l'intervento politico dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Sono solo alcune delle azioni dimostrative scelte dall'Associazione Nazionale Magistrati per criticare aspramente la riforma della giustizia. A Napoli i magistrati presenti alla cerimonia hanno esposto la Costituzione mentre risuonavano le note dell'inno di Mameli. La protesta delle toghe è avvenuta alla presenza del Guardasigilli Carlo Nordio ed è contro la riforma della separazione delle carriere approvata in prima lettura dalla Camera nei giorni scorsi. A Milano, invece, alcuni giudici e pm hanno scelto di protestare all'ingresso principale Palazzo di giustizia di con addosso la toga Più tardi, durante la cerimonia di inaugurazione dell'Anno giudiziario, come indicato dalla Anm nazionale nei giorni scorsi, i magistrati si alzeranno e lasceranno l'Aula magna quando prenderà la parola il rappresentante del Governo. Abbandoneranno l'aula anche a Firenze durante l'intervento "politico". Esposti cartelli a Roma e Catania a difesa della Costituzione.