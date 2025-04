Femminicidi, Nordio: "Da alcune etnie sensibilità diverse sulle donne" | Bufera sul ministro

A suscitare forti reazioni è il ragionamento del ministro, a margine di un convegno a Salerno, in merito alla possibilità di altri interventi legislativi sul fenomeno, che secondo i dati del Viminale è per fortuna in calo rispetto allo scorso anno: sono 17 gli omicidi di donne nei primi tre mesi del 2025, in diminuzione del 35% rispetto allo stesso periodo del 2024, quando erano stati 26. "È illusorio che l'intervento penale, che già esiste e deve essere mantenuto per affermare l'autorità dello Stato, possa risolvere la situazione - sostiene Nordio -. Purtroppo il legislatore e la magistratura possono arrivare entro certi limiti a reprimere questi fatti, che si radicano probabilmente nell'assoluta mancanza non solo di educazione civica ma anche di rispetto verso le persone, soprattutto per quanto riguarda giovani e adulti di etnie che magari non hanno la nostra sensibilità verso le donne".