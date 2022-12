Carlo Nordio: "Intercettazioni utilizzate per delegittimare, interverremo" | Unico ordine per pm e giudice, insensato: separare le carriere

Per questo, ha annunciato al Senato il ministro della Giustizia, " proporremo una profonda revisione " della disciplina delle intercettazioni e "vigileremo in modo rigoroso su ogni diffusione che sia arbitraria e impropria".

Apertura alla separazione delle carriere - Nordio apre inoltre alla separazione delle carriere in magistratura affermando: "Non ha senso che il pm appartenga al medesimo ordine del giudice perché svolge un ruolo diverso". E dichiara: "L'obbligatorietà dell'azione penale si è tradotta in un intollerabile arbitrio. Il pm può trovare spunti per indagare nei confronti di tutti senza rispondere a nessuno".

Carcere, "abuso della custodia cautelare" - In merito al nodo carcere, spiega poi, davanti alla commissione Giustizia: "Assistiamo all'uso e, talvolta, all'abuso della custodia cautelare come surrogato temporaneo dell'incapacità dell'ordinamento di mantenere i suoi propositi. La benevolenza finale per la quale alla facilità di ingresso in carcere prima della sentenza fa seguito la liberazione dopo la condanna non è una manifestazione di generosità ma di rassegnazione".

Quanto al tema della controversia sulla prescrizione, si tratta della "certificazione finale dell'inefficienza dell'ordinamento che, per evitare una prolungata graticola sulla giustizia da parte del cittadino, richiede l'estinzione del reato o l'improcedibilità".