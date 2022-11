Migranti, Carlo Nordio: "Servono risposte dall'Ue e dall'Onu"

In un'intervista al Gazzettino, Nordio sottolinea che i migranti "arrivano senza denari, senza lavoro, e senza prospettive. L'unica cosa che hanno sono i debiti contratti con gli scafisti, che non ne esigono il pagamento tramite avvocati, ma minacciando di tagliar loro la gola. Quindi, per la gran parte di questi poveretti è quasi inevitabile ricorrere a finanziamenti illegali, come il piccolo spaccio di droga, i furti, e per molte donne la prostituzione".

Le nostre carceri "sono già oltre il limite della sopportazione". Una percentuale della popolazione carceraria, talvolta fino al 50%, "è costituita da extracomunitari". Al momento attuale "la linea del governo è sacrosanta: dobbiamo mandare a tutti il messaggio che l'Italia non è, o almeno non è più, l'unico principale stato di approdo dei migranti, che poi ne curi la permanenza".

Se l'accordo di Dublino "fosse applicato davvero, i migranti raccolti dalle navi delle Ong straniere dovrebbero esser portati, magari dopo i primi soccorsi urgenti, negli stati di bandiera delle imbarcazioni, perché quello è lo Stato di primo accesso". Detto questo, "l'accordo di Dublino è stato firmato quando questa problematica era molto diversa, e può benissimo essere rivisto".

Con la Francia comunque, "non solo si può, ma si deve" ricucire. "Era già programmato nei prossimi giorni un mio incontro a Parigi con il mio omologo francese - ricorda - Sono certo che, anche senza entrare nel merito di questa problematica, ci intenderemo sui problemi più importanti".