Al custode che lavorava per lui da anni e che oramai era divenuto per lui un amico, Giuseppe Soccu, De Gennaro ha raccomandato di continuare a occuparsi dell'azienda agricola e dei cani che vivono lì e che lui ha sempre accudito. La famiglia ha scelto di rendere noto parte del contenuto delle missive per rispettare le ultime volontà dell'ex capo della polizia e perché, si apprende, gli scritti contengono parole d'amore per chi ha condiviso con lui la vita e il tormento degli ultimi mesi. Un'angoscia che lo ha portato a uscire di scena nella maniera più drammatica, forse nella convinzione che potesse servire per proteggere le persone che erano state travolte dall'inchiesta a suo carico.