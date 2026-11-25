"Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per le istituzioni": così De Gennaro in una delle lettere
"Sei arrivato dove la mafia non era riuscita ad arrivare, sono un uomo dello Stato", così l'ex capo della polizia si rivolge al procuratore di Caltanissetta che lo ha indagato per depistaggio
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"Tu sei arrivato dove neanche la mafia era riuscita ad arrivare". È un atto d'accusa durissimo quello rivolto dall'ex capo della polizia, Gianni De Gennaro, al procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, che lo accusa di depistaggio nell'inchiesta sulla strage di via d'Amelio e che ne aveva richiesto l'arresto insieme ai suoi collaboratori storici: Francesco Pacetto e Donatella Peruzzi. "Sono un uomo dello Stato, tutto quello che ho fatto, l'ho fatto per le istituzioni", continua De Gennaro. Si tratta del contenuto, riportato da diversi quotidiani, di una delle quattro lettere scritte dall'ex capo della polizia prima di togliersi la vita. Due missive "ufficiali" - una in particolare "per chi vorrà pubblicarla" - e due private: una per la moglie e i figli e l'altra per il custode. Portano la data del 17 novembre, a dimostrazione che De Gennaro - suicidatosi cinque giorni dopo, il 21 novembre - aveva già deciso di farla finita.
Le ultime volontà
Al custode che lavorava per lui da anni e che oramai era divenuto per lui un amico, Giuseppe Soccu, De Gennaro ha raccomandato di continuare a occuparsi dell'azienda agricola e dei cani che vivono lì e che lui ha sempre accudito. La famiglia ha scelto di rendere noto parte del contenuto delle missive per rispettare le ultime volontà dell'ex capo della polizia e perché, si apprende, gli scritti contengono parole d'amore per chi ha condiviso con lui la vita e il tormento degli ultimi mesi. Un'angoscia che lo ha portato a uscire di scena nella maniera più drammatica, forse nella convinzione che potesse servire per proteggere le persone che erano state travolte dall'inchiesta a suo carico.
L'autopsia e i funerali non di Stato
L'esame autoptico sul corpo dell'ex capo della polizia si svolgerà venerdì 27 novembre a Firenze. In casi come questo l'autopsia è d'obbligo, ma i magistrati sono convinti che sul suicidio non ci siano dubbi e ipotizzano, infatti, "l'istigazione". Il video delle telecamere di sorveglianza della villa in Toscana dove De Gennaro si è tolto la via la mostrano sempre da solo da quando entra - sono le 17.30 di venerdì - e manda via l'autista e l'uomo addetto alla sua tutela, fino alla mattinata di sabato quando esce in giardino per provare la pistola e, successivamente, entra nella dépendance dove si sparerà un colpo alla testa. Ultimato l'esame, lunedì seguiranno poi le esequie presso la basilica di Santa Maria degli Angeli, a Roma. Come emerso nei giorni scorsi i funerali non saranno di Stato ma, vista la partecipazione già annunciata di esponenti della politica e delle istituzioni, gli sarà conferita una certa solennità (seppur senza averne il sigillo del decreto formale).
"Ho sempre agito nella legalità", il fil rouge delle lettere
"Ho sempre agito nella legalità". È la frase che meglio riassume il contenuto delle due lettere, una indirizzata al procuratore e una destinata alla pubblicazione, che - seppur diverse nel contenuto - seguono lo stesso fil rouge. E forse, proprio per questo, in casa De Gennaro ha lasciato l'hard disk che i pubblici ministeri avrebbero voluto sequestrare durante le perquisizioni. Altri sono stati trovati a casa della sua collaboratrice storica, Donatella Peruzzi. In un'intercettazione l'ex capo della polizia citava il disco rigido affermando di averlo consegnato al figlio. I militari dell'Arma, però, non lo avevano rinvenuto durante le perquisizioni effettuate nelle case e negli uffici.
L'hard disk è stato infatti lasciato a Fonteblanda con un biglietto indirizzato al procuratore De Luca: "Non contiene nulla di importante, ma non l'ho consegnato prima perché non eri in grado di capirlo". Un segnale esplicito, una sfida da un uomo che si sentiva ingiustamente "perseguitato" e che era rimasto profondamente scosso da quanto aveva letto nella richiesta di arresto a suo carico. Al suo interno c'erano intercettazioni riguardanti la sua famiglia e anche un riferimento a una visita che il pentito Contorno avrebbe fatto proprio nel casale di Fonteblanda, dove poi De Gennaro si è tolto la vita.
La settimana prima del suicidio
Oltre agli scritti redatti cinque giorni prima del suicidio, percorrendo a ritroso l'ultima settimana di vita dell'ex capo della polizia si può capire che avesse già deciso di farla finita. Dopo le perquisizioni subite il 12 e il 13 novembre scorsi nelle abitazioni e nel suo ufficio presso il Centro studi americano, di cui era presidente, De Gennaro ha infatti ricominciato a studiare le carte processuali che si concentravano sulle accuse per lui più infamanti e, soprattutto, ha voluto incontrare le persone a cui teneva. Venerdì poi è partito con destinazione Fonteblanda portando con sé alcune lettere già scritte. Le missive sono ora al vaglio degli investigatori che decideranno poi se e quando consegnarle alla famiglia. A questo proposito i legali Franco Coppi e Francesco Bertorotta sono pronti a depositare l'istanza per ottenerne il dissequestro.
L'impegno dei suoi legali: difendere i collaboratori Pacetto e Peruzzi
Gli avvocati Coppi e Bertorotta si stanno preparando a discutere di fronte al tribunale del Riesame il ricorso contro l'arresto di Pacetto e Peruzzi. L'udienza è fissata per il prossimo 1 dicembre ma ne hanno già chiesto il rinvio. Continuare a difendere i collaboratori storici di De Gennaro significa continuare a difendere anche l'ex capo della polizia. Smontare la richiesta di arresto nei loro confronti serve a dimostrare che anche lui non doveva essere arrestato come già stabilito in precedenza dalla giudice Giulia Zappalà che ha negato l'istanza presentata dai pubblici ministeri nisseni.