L'ex capo della polizia Gianni De Gennaro si è ucciso con un colpo di pistola: "Era sconvolto dall'inchiesta di Caltanissetta sui depistaggi"
Si è tolto la vita nella sua casa di campagna in Toscana. Il 1° dicembre il Tribunale del Riesame avrebbe dovuto pronunciarsi sulla richiesta di arresto presentata nei suoi confronti, inizialmente respinta dal gip
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L'ex capo della polizia Gianni De Gennaro si è suicidato con un colpo di pistola. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, si è tolto la vita nella sua casa di campagna in Toscana. Il 78enne sarebbe rimasto sconvolto dall'inchiesta di Caltanissetta sulla strage di via D'Amelio, in cui era indagato per depistaggio. Il primo dicembre il Tribunale del Riesame avrebbe dovuto pronunciarsi sulla richiesta di arresto presentata nei suoi confronti, inizialmente respinta dal gip.
È in corso la ricostruzione di quanto accaduto. Secondo quanto emerso, De Gennaro era da solo in casa. A far scattare l'allarme sono stati i familiari preoccupati perché non avevano sue notizie dalla serata di venerdì 20 novembre. Ad avvisare i carabinieri intorno alle ore 9 sono stati gli inservienti.
L'avviso di garanzia e le perquisizioni
De Gennaro era indagato dalla Procura di Caltanissetta per depistaggio nell'ambito dell'inchiesta sulla strage di via D'Amelio e sulla scomparsa dell'agenda rossa del giudice Paolo Borsellino. I magistrati nisseni, nei giorni scorsi, avevano notificato a De Gennaro un avviso di garanzia e avevano disposto perquisizioni in alcuni locali nella sua disponibilità.
Nei giorni scorsi i carabinieri del Ros avevano eseguito in provincia di Roma sei decreti di perquisizione emessi dalla Procura. Gli accertamenti avevano riguardato, oltre a De Gennaro, il collaboratore di giustizia Salvatore Contorno, Donatella Peruzzi, in servizio al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), Massimo Carnicelli, addetto alla tutela dell'ex capo della polizia, e Francesco Pacetto, ex ispettore di polizia e suo stretto collaboratore.
L'inchiesta
Secondo l'ipotesi dei magistrati nisseni, De Gennaro, avvalendosi di Carnicelli e Pacetto, si sarebbe adoperato per impedire a Contorno di rendere dichiarazioni alla Procura. Attraverso Peruzzi, secondo l'accusa, avrebbe occultato documentazione relativa, tra l'altro, all'arresto del pentito avvenuto nel 1989 in Sicilia, quando De Gennaro dirigeva il Nucleo centrale anticrimine che gestiva il collaboratore di giustizia.
L'inchiesta, coordinata dal procuratore Salvatore De Luca, punta a individuare eventuali responsabilità di appartenenti agli apparati istituzionali, sovraordinati all'ex capo della Squadra mobile di Palermo Arnaldo La Barbera, nel depistaggio delle indagini sulla strage di via D'Amelio e nella scomparsa dell'agenda rossa di Paolo Borsellino.
Chi era Gianni De Gennaro
Gianni De Gennaro, morto a 78 anni, era nato a Reggio Calabria. Dopo la laurea in Sapienza, nel 1973 è entrato in polizia. Ha collaborato per 11 anni con Giovanni Falcone nelle indagini antimafia, ha diretto la Dia ed è diventato capo della polizia nel 2000, incarico mantenuto per sette anni. Poi ha guidato il Dis, ha ricoperto ruoli istituzionali e ha presieduto Leonardo, Banca Popolare di Bari ed Eurolink, società impegnata nel progetto del Ponte sullo Stretto.