Gianni De Gennaro, morto a 78 anni, era nato a Reggio Calabria. Dopo la laurea in Sapienza, nel 1973 è entrato in polizia. Ha collaborato per 11 anni con Giovanni Falcone nelle indagini antimafia, ha diretto la Dia ed è diventato capo della polizia nel 2000, incarico mantenuto per sette anni. Poi ha guidato il Dis, ha ricoperto ruoli istituzionali e ha presieduto Leonardo, Banca Popolare di Bari ed Eurolink, società impegnata nel progetto del Ponte sullo Stretto.