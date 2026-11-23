C'è anche una lettera per chi "vorrà pubblicarla" e un'altra busta di carta lasciata per il procuratore di Caltanissetta. Nelle mani degli inquirenti ci sono i testi scritti venerdì in Toscana da Gianni De Gennaro prima di togliersi la vita. Fogli scritti a mano, come riferisce Il Corriere della Sera, comprese le ultime volontà indirizzate al custode Peppe e ai famigliari. Arriveranno nelle mani di questi ultimi dopo l'autopsia. Tutto ciò dimostrerebbe che l'ex capo della polizia avesse pianificato tutto nei dettagli, forse già prima di partire da Roma venerdì alle 14.30. Al momento, però, a conoscere il contenuto delle missive sono solo i magistrati dell'Antimafia di Firenze, che, sotto la direzione della procuratrice Rosa Volpe, ricostruiscono le ultime ore.
Il valore delle lettere-testamento
Secondo Il Corriere della Sera, "quanto scritto sul frontespizio basta a comprendere che quelle lettere potranno avere un effetto dirompente sull’inchiesta dei pubblici ministeri nisseni che accusavano De Gennaro di depistaggio nell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio e per questo volevano arrestarlo". Perché contengono la sua verità.
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Con quegli scritti, infatti, De Gennaro potrebbe aver provato a smontare quelle accuse ritenute infamanti, raccontando la propria versione dei fatti. Con l'obiettivo anche di scagionare i collaboratori finiti sotto inchiesta con l'accusa di averlo aiutato nelle azioni di depistaggio. In particolare, nella lettera indirizzata al procuratore di Caltanissetta si ipotizza ci siano esclusivamente elementi relativi all’inchiesta, nell'altra, dedicata a "chi vorrà pubblicarla", potrebbe esserci una sorta di difesa pubblica.
Le telecamere e lo sparo "di prova"
Oltre alle lettere e ai documenti contenuti nei due borsoni trovati nella villa in Toscana, al vaglio degli inquirenti ci sono le immagini delle telecamere di sicurezza interne. Il loro controllo serve a escludere che De Gennaro possa aver incontrato qualcuno prima di decidere di spararsi. Tra l'altro, sempre stando a Il Corriere della Sera, un bossolo della sua pistola è stato trovato nel giardino, fuori dalla dépendance della villa dove poi è stato rinvenuto il corpo. L'ex capo della polizia potrebbe aver fatto un "tiro di prova" prima di rivolgere l'arma contro se stesso.