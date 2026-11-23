C'è anche una lettera per chi "vorrà pubblicarla" e un'altra busta di carta lasciata per il procuratore di Caltanissetta. Nelle mani degli inquirenti ci sono i testi scritti venerdì in Toscana da Gianni De Gennaro prima di togliersi la vita. Fogli scritti a mano, come riferisce Il Corriere della Sera, comprese le ultime volontà indirizzate al custode Peppe e ai famigliari. Arriveranno nelle mani di questi ultimi dopo l'autopsia. Tutto ciò dimostrerebbe che l'ex capo della polizia avesse pianificato tutto nei dettagli, forse già prima di partire da Roma venerdì alle 14.30. Al momento, però, a conoscere il contenuto delle missive sono solo i magistrati dell'Antimafia di Firenze, che, sotto la direzione della procuratrice Rosa Volpe, ricostruiscono le ultime ore.