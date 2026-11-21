Gianni De Gennaro a sinistra, Alfredo Mantovano © Ansa
Dai vicepremier Tajani e Salvini fino a Casini, Renzi e Calenda, ecco le reazioni alla notizia della scomparsa dell'ex capo della polizia Gianni De Gennaro. Tra i primi il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano: "Sono sconvolto per la tragica morte di un servitore dello Stato, con il quale ho avuto modo di collaborare per anni e di cui ho ammirato le doti, il senso delle istituzioni e la dedizione al dovere. Sono sinceramente vicino al dolore dei familiari e di tutti coloro, e sono tanti, che con Gianni De Gennaro, hanno lavorato nei decenni per il bene dell'Italia". Il capo della polizia Vittorio Pisani: "Grande dolore per tragica morte".
Tajani: vittima di un processo fatto fuori da un tribunale
"Sono rimasto sconvolto dalla notizia della scomparsa del generale De Gennaro. Era un servitore dello Stato, un grande poliziotto. Ha servito le istituzioni per tutta la vita. Indipendentemente da quelle che sono le indagini che lo riguardavano, tocca agli inquirenti fare il loro lavoro, credo che in un Paese libero, democratico e civile i processi si fanno nelle aule dei tribunali e non fuori delle aule dei tribunali. E se ci deve essere una condanna questa la deve decidere il giudice chiamato a pronunciare la sentenza. Non ci possono essere condanne prima che una persona venga processata. Questo non è giusto, non è da Paese civile. Purtroppo De Gennaro non è l'unica vittima di processi che si sono fatti fuori dei tribunali". "Ho espresso le mie condoglianze alla famiglia, ho telefonato al fratello, generale De Gennaro, comandante della Guardia di Finanza. Dobbiamo soltanto rivolgere una preghiera perché possa riposare in pace. E poi la giustizia vera, non quella emessa attraverso facili decisioni, possa fare il suo corso", ha aggiunto a margine del congresso regionale azzurro in Piemonte.
Salvini: sono sconvolto, vittima massacro mediatico-giudiziario
"Sconvolto per la notizia della morte di un leale servitore dello Stato come Gianni De Gennaro, vittima di un massacro mediatico-giudiziario che una persona e una carriera come la sua non meritavano. Un pensiero alla sua famiglia e alle tante persone che lo stimavano e che gli hanno voluto bene".
Piantedosi: addio grande funzionario dello Stato
"La morte di Gianni De Gennaro sconvolge e lascia sgomenti. Piangiamo la scomparsa di un grande funzionario dello Stato che, dal ministero dell'Interno e non solo, ha servito il Paese in incarichi importanti in momenti storici straordinariamente impegnativi. Alla moglie Carla, ai suoi figli, al fratello Andrea oggi viene dedicato l'abbraccio di tutte le donne e gli uomini del ministero dell'Interno che ne hanno conosciuto serietà, competenza e dedizione".
Capo della polizia Vittorio Pisani: grande dolore per tragica morte
"Il Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani e le donne e gli uomini della Polizia di Stato esprimono grande dolore per la tragica scomparsa del Prefetto Giovanni De Gennaro e sentimenti di profondo cordoglio ai suoi familiari".
Casini: oggi unici a brindare saranno i mafiosi
"Gianni De Gennaro è morto. Gli uomini delle istituzioni dovrebbero riflettere sul fatto che oggi gli unici a brindare saranno i mafiosi".
Renzi: sconvolgente, volto che interpretava deep state
"E' una notizia sconvolgente per tanti di noi che l'abbiamo conosciuto e i tanti che sanno chi era De Gennaro e perché se dovessi immaginare un volto, una persona che interpreta il deep state penserei a lui. Ci sarà tempo e modo per valutare capire e comprendere. Oggi è il momento del cordoglio che viene prima di qualsiasi valutazione, nel quale il primo pensiero va alle persone che amava, alla sua famiglie, ai suoi cari".
Calenda: servitore della patria tradito dalle istituzioni"
"Gianni De Gennaro è stato un servitore della Patria tradito dalle Istituzioni che ha servito. Come molti prima di lui. Purtroppo. Riposi in pace".
Ronzulli (FI): basta processi su giornali, non tutti sopportano pressione
"Basta con questi processi sui giornali, i processi si fanno in tribunali perché non tutti hanno la forza di sopportare la pressione mediatica quando vieni accostato a cose immonde. Noi sappiamo il nostro presidente" Berlusconi "per sopportare anni di mistificazione".
Lupi (Noi moderati): morte De Gennaro scuote la coscienza di tutti e impone una riflessione
"Gianni De Gennaro era un uomo delle istituzioni, apprezzato e stimato da governi di colore diverso per le sue capacità e la sua morte è una notizia terribile che lascia sgomenti e scuote le coscienze di tutti. E soprattutto impone una seria e profonda riflessione sulla necessità di garantire i servitori dello Stato che hanno svolto incarichi importanti e delicati in momenti complessi, nel rispetto della legge e dei principi costituzionali. Ci deve essere sempre un giusto equilibrio tra le legittime esigenze di chi svolge le indagini e la tutela della dignità della persona che, fino a prova contraria, è sempre innocente".
Rosato (Copasir): un leale servitore dello Stato
"Una terribile notizia. Ho lavorato per tanti anni con Gianni de Gennaro e lo ricorderò quale era, un leale servitore delle istituzioni. Le mie condoglianze e vicinanza alla famiglia".
Carfagna (Noi moderati): mai avuto dubbi sulla sua integrità
"Conoscevo bene Gianni De Gennaro, non ho mai avuto dubbi sulla sua integrità, sul suo senso delle Istituzioni e dello Stato. Sono sconvolta, senza parole. Alla famiglia, a tutte le persone che gli volevano bene, la mia vicinanza in questo terribile momento".