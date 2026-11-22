"In questi giorni sembrava un'altra persona, era sofferente e visibilmente provato da questa situazione. Non aveva voglia di sorridere e scherzare, come spesso succedeva qui alla trattoria. L'ultima volta ha chiesto cosa c'era da mangiare, però poi è rimasto sulle sue". Gianfranco Ricci, gestore della locanda Il Bracconiere, ricorda così l'ultima volta che ha visto Gianni De Gennaro. Lo conosceva da trent'anni, era anche un suo vicino di casa tra le colline della Maremma. "L'ultima sera non ho sentito niente, - continua, - non c'è stato alcun movimento diverso dalle altre serate, normali come sempre". L'ex capo della polizia aveva trascorso le ultime ore da solo nella villa immersa nella campagna toscana. A lanciare l'allarme l'indomani il custode, allertato dai famigliari rimasti a Roma. La scoperta dei soccorritori: la pistola trovata accanto al corpo. E nelle mani degli investigatori che indagano per istigazione al suicidio il telefonino di De Gennaro e documenti. Nuove carte che non erano state rinvenute durante la perquisizione dei giorni precedenti. "Stanco ma determinato, temeva per collaboratori", riferisce il legale Bertorotta.
Il legale: stanco ma determinato, temeva per collaboratori
"Disse 'Sono una persona perbene'. Era molto amareggiato, tanto incazzato, stanco di correre dietro a queste folli illazioni, ma non preoccupato", afferma, in un'intervista a La Repubblica, l'avvocato Francesco Bertorotta, difensore insieme a Franco Coppi di Gianni De Gennaro, raccontando lo stato d'animo dell'ex capo della polizia giovedì sera, quando si sono sentiti per telefono l'ultima volta. "Mi ha chiamato per dirmi che il giorno dopo sarebbe andato nello studio del professore Coppi per mettere a punto la strategia di difesa. E così è stato. Venerdì ci siamo collegati in videoconferenza. Ma ci sentivamo ogni giorno, più volte al giorno".
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Un gesto come il suicidio? "Mai me lo sarei aspettato da un uomo forte e deciso come lui che da 40 anni affrontava ogni tipo di imprevisto - sottolinea Bertorotta -. Ma tutti abbiamo delle fragilità. Nessun dubbio che lui fosse totalmente estraneo a ogni accusa. Ce lo disse chiaramente: 'Io sono una persona per bene. Per carità, tutti abbiamo fatto qualcosa nella vita ma queste sono tutte cazzate'. E però c'era una cosa che lo angosciava". De Gennaro, infatti, "era davvero affranto per i suoi collaboratori tirati in mezzo a questa inchiesta senza alcuna colpa. 'Io ho le spalle larghe - ci diceva - Ma loro?'. Temeva potessero avere conseguenze sul posto di lavoro e non poteva neanche rassicurarli. In una situazione come questa sapeva bene che anche fare solo una telefonata poteva essere interpretato come un tentativo di condizionamento".
Dal telefono la verità?
Quello che è accaduto fino alla mattina di sabato resta, per il momento, ancora un mistero. Se De Gennaro abbia sentito qualcuno lo dirà probabilmente l'analisi dei telefoni. C'è da capire anche quando si è tolto la vita con la sua pistola, che deteneva regolarmente. Arma trovata accanto al suo corpo.
Messaggi d'addio ma anche nuovi documenti
I magistrati degli uffici di Grosseto, su questa morte, indagano per istigazione al suicidio. In casa De Gennaro ha lasciato biglietti di addio per la moglie e i figli, oltre a una serie di documenti che probabilmente avrebbe usato per le sue memorie difensive di fronte ai pubblici ministeri e al tribunale del riesame che lo attendeva il 1 dicembre: sono diventati adesso il suo lascito di verità sulla vicenda Borsellino, senza appello. A trovarli sono stati i militari che per quasi dieci ore sono rimasti all'interno della tenuta, alle prese con i reperti e di fronte al corpo dell'ex poliziotto. Nuove carte che spuntano a distanza di pochi giorni, dopo la perquisizione del Ros per la stessa indagine di Caltanissetta.