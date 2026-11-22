"In questi giorni sembrava un'altra persona, era sofferente e visibilmente provato da questa situazione. Non aveva voglia di sorridere e scherzare, come spesso succedeva qui alla trattoria. L'ultima volta ha chiesto cosa c'era da mangiare, però poi è rimasto sulle sue". Gianfranco Ricci, gestore della locanda Il Bracconiere, ricorda così l'ultima volta che ha visto Gianni De Gennaro. Lo conosceva da trent'anni, era anche un suo vicino di casa tra le colline della Maremma. "L'ultima sera non ho sentito niente, - continua, - non c'è stato alcun movimento diverso dalle altre serate, normali come sempre". L'ex capo della polizia aveva trascorso le ultime ore da solo nella villa immersa nella campagna toscana. A lanciare l'allarme l'indomani il custode, allertato dai famigliari rimasti a Roma. La scoperta dei soccorritori: la pistola trovata accanto al corpo. E nelle mani degli investigatori che indagano per istigazione al suicidio il telefonino di De Gennaro e documenti. Nuove carte che non erano state rinvenute durante la perquisizione dei giorni precedenti. "Stanco ma determinato, temeva per collaboratori", riferisce il legale Bertorotta.