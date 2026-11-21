"Sono addolorato per quanto accaduto ma conoscendo la persona, conoscendo Gianni De Gennaro, non sono stupito. Contro una accusa che mette in discussione tutto il suo percorso professionale la sua è stata una scelta coerente". Lo afferma il professore Franco Coppi, difensore dell'ex capo della polizia che si è tolto la vita. "Ieri (venerdì 20 novembre, ndr) abbiamo trascorso l'intera mattinata insieme per parlare della sua vicenda giudiziaria e ci eravamo dati appuntamento a oggi per prosegue la discussione sulla sua difesa", ha aggiunto il penalista.
"Quando mi ha chiesto di difenderlo mi aveva posto come condizione che io fossi convinto della sua onestà, e conoscendolo da tanti anni io ho accettato perché ero convinto di difendere una persona perbene". Ha detto in tv Coppi, che con Francesco Bertorotta, ha assistito Gianni De Gennaro.