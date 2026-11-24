Sono stati due lunghi anni di indagine. L'ultimo mese è stato però troppo da sopportare. Le perquisizioni dei carabinieri del Ros fin dentro le sue case e il suo ufficio. Poi nelle abitazioni dei familiari, per arrivare a frugare anche nelle scrivanie dei collaboratori più stretti. Secondo quanto scrive Il Corriere della Sera, quelle due missive scritte negli ultimi momenti di vita sono un testamento e insieme una denuncia. Nelle intercettazioni Gianni De Gennaro aveva respinto convintamente l'accusa - da lui giudicata infamante: "Non ho nulla da temere, ho la coscienza a posto". Negli scritti è probabile che abbia ribadito e circostanziato questa sua certezza, tentando di mettere nero su bianco i fatti come lui li ha vissuti.