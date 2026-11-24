Hard disk e lettere, Gianni De Gennaro contro la procura: "Nemmeno la mafia aveva ottenuto tanto"
Nella tenuta toscana, l'ex capo della polizia ha scritto tutta la notte prima di togliersi la vita. L'atto d'accusa contro l'inchiesta di Caltanissetta
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Quell'hard disk che tanto avevano cercato nelle perquisizioni precedenti, Gianni De Gennaro glielo ha lasciato in bella mostra sul tavolo della tenuta di Querciolaia, a Montiano nel Grossetano. Una netta presa di posizione, prima di togliersi la vita con la sua Ruger 380, che l'ex capo della polizia ha accompagnato a quattro scritti. Uno di istruzioni all'amico e custode del casolare, un altro ai familiari.
E poi i due più discussi: quello per i media - con le sue parole "da dare a chi vorrà pubblicarlo" - e quello diretto al procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca. Cioè il vertice del pool di magistrati che, scavando indietro nel tempo nelle vicende della strage di Via D'Amelio, aveva iscritto De Gennaro nel registro degli indagati accusandolo di depistaggio. E indicando quell'hard disk "introvabile" come uno degli elementi più forti. Il contenuto dei testi è una risposta durissima a quelle accuse: l'unico risultato è stato "quello che nemmeno la mafia aveva ottenuto".
Le perquisizioni insopportabili e il testamento
Sono stati due lunghi anni di indagine. L'ultimo mese è stato però troppo da sopportare. Le perquisizioni dei carabinieri del Ros fin dentro le sue case e il suo ufficio. Poi nelle abitazioni dei familiari, per arrivare a frugare anche nelle scrivanie dei collaboratori più stretti. Secondo quanto scrive Il Corriere della Sera, quelle due missive scritte negli ultimi momenti di vita sono un testamento e insieme una denuncia. Nelle intercettazioni Gianni De Gennaro aveva respinto convintamente l'accusa - da lui giudicata infamante: "Non ho nulla da temere, ho la coscienza a posto". Negli scritti è probabile che abbia ribadito e circostanziato questa sua certezza, tentando di mettere nero su bianco i fatti come lui li ha vissuti.
L'hard disk, le accuse e il messaggio: "Ecco quello che cercate"
Ed è l'hard disk, più di qualunque lettera, a certificare l'ultima linea difensiva di Gianni De Gennaro. Un supporto informatico era comparso a più riprese nella richiesta di arresto - respinta dal gip - formulata dai pubblici ministeri perché "consegnato a Massimo Carnicelli" affinché lo conservasse. E perché, intercettato, De Gennaro aveva spiegato di averlo affidato al figlio. Parlando con i collaboratori aveva detto di aver conservato solo "cose insignificanti", espressione interpretata dalla procura di Caltanissetta come una indiretta ammissione di aver distrutto documentazione potenzialmente importante.
Anche la collaboratrice Donatella Peruzzi, come ricorda La Repubblica, aveva detto: "No ma anche io nel dubbio ho lasciato solo... solo la rassegna...". Quel disco alla fine De Gennaro non l'ha nascosto, ma l'ha lasciato lì dove tutti potessero vederlo. Secondo il Corriere, era accompagnato da una breve frase manoscritta: "Ecco quello che cercate, non contiene nulla di rilevante". Sarà esaminato nei prossimi giorni insieme ai dispositivi sequestrati dagli inquirenti nel corso delle varie perquisizioni. Quando i carabinieri sono entrati nella dimora, nella mattinata di sabato, hanno trovato il letto fatto. Il cadavere giaceva sulla poltrona del salotto, De Gennaro aveva scritto tutta la notte.