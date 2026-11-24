De Gennaro, analisi del Ris a Roma sui reperti trovati nella casa toscana | Venerdì l'autopsia | Antimafia divisa
Accertamenti di natura ripetibile assieme alla scientifica. I funerali dell'ex capo della Polizia si terranno all'inizio della prossima settimana
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Verificare se dalle lettere possano emergere anomalie ed escludere eventuali "elementi di costrizione" nella stesura, analizzare i reperti trovati nella villa in Maremma. Muove i primi passi l'indagine della Procura di Grosseto sul suicidio dell'ex capo della polizia, Gianni De Gennaro. Nella sede dei carabinieri del Ris di Roma sono stati per la prima volta visualizzati i reperti sequestrati nell'abitazione toscana e sono stati svolti gli accertamenti di natura ripetibile sugli stessi reperti. Gli accertamenti sono avvenuti nell'ambito del prosieguo delle indagini relative al suicidio di De Gennaro, condotte dalla Procura di Grosseto, alla presenza della procuratrice Maria Navarro e dei sostituti procuratori Giovanni De Marco e Valeria Lazzarini, assieme al personale della Polizia Scientifica di Roma.
I manoscritti
I manoscritti erano contenuti in due buste sigillate, trovate nella casa di Montiano. Gli appunti più corposi si trovano nella lettera indirizzata al procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, che contestava a De Gennaro il reato di depistaggio nell'ambito dell'indagine sulla strage di Via D'Amelio. Una lettera in cui non verrebbero risparmiati attacchi duri al procedimento dei pm nisseni con riferimenti a quello che neanche Cosa nostra, che per anni ha avuto nel mirino De Gennaro, era riuscita ad ottenere. La trasmissione di questo incartamento, appena le verifiche tecniche verranno completate, potrebbe essere chiesta proprio dall'ufficio giudiziario siciliano che indagava sul 78enne. In un'altra missiva, una sorta di memoriale su cui l'ex capo del Dis era al lavoro da giorni, è riportata l'intestazione "per chi vorrà pubblicarla". In questo caso De Gennaro potrebbe aver compiuto ragionamenti più ampi, sul suo lungo percorso professionale da "servitore dello Stato" nella lotta alla criminalità organizzata. Infine due le lettere trovate accanto al corpo e destinate ai familiari e al custode della villa. Al momento i legali della moglie e dei figli dell'ex alto funzionario non hanno chiesto formalmente gli scritti. "Attendiamo che venga completato il lavoro degli specialisti - spiega uno degli avvocati - per poi chiederne la consegna e leggere le ultime parole che ha consegnato ai suoi cari".
L'hard disk
Nella casa è stato trovato anche un hard disk con un messaggio accanto in cui si spiega che contiene vecchi atti di indagine e rassegne stampa. Anche su questo supporto potrebbero essere fatte verifiche dai pm toscani in condivisione con i colleghi nisseni che sono da giorni al lavoro su quelli sequestrati al figlio di De Gennaro e al sottufficiale della Guardia di Finanza Massimo Carnicelli, anche egli indagato a Caltanissetta. Sul supporto, riconducibile al superpoliziotto e sequestrato all'ex caposcorta, mercoledì gli investigatori, dopo un primo tentativo andato a vuoto, proveranno ad estrarre i dati informatici facendo una copia forense del disco rigido. Venerdì intanto è fissata l'autopsia che verrà effettuata nel pomeriggio all'Istituto di medicina legale di Careggi a Firenze. Al termine verrà dato il nulla osta alla restituzione della salma.
Le esequie
I funerali si terranno all'inizio della prossima settimana, forse già lunedì, nella basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma.
Antimafia divisa, forse il testamento di De Gennaro in commissione
La verità di De Gennaro sulla strage di via D'Amelio potrebbe arrivare in Parlamento. Ma non subito, nulla sarà chiesto ai magistrati se non saranno prima celebrati i funerali dell'ex poliziotto. In commissione antimafia riemergono ancora le divisioni nell'ufficio di presidenza guidato da Chiara Colosimo, già convocato prima della morte dell'ex capo della Polizia, che adesso è diventata un caso anche nelle stanze di palazzo San Macuto e non solo: lo stesso Guardasigilli Carlo Nordio ha parlato di "processo mediatico", una modalità che ha colpito e "fatto tanto male" su altre vicende a "tante persone". Al di là del dibattito politico, in gioco c'è il prosieguo della strategia sulle indagini svolte dagli stessi membri parlamentari.
Le posizioni di maggioranza e opposizione
L'opposizione chiede di acquisire la documentazione e le lettere lasciate da De Gennaro nella sua abitazione toscana prima di morire, oltre all'audizione del procuratore nazionale antimafia, Giovanni Melillo. Tutte richieste che arrivano a un nodo centrale: "maturare tutti - spiega il Pd - un cambio di passo rispetto al percorso finora seguito dalla maggioranza, che ha puntato a concentrare i lavori sulla vicenda 'mafia e appalti', affinché vadano approfonditi tutti i filoni, compreso quello correlato all'estremismo neofascista". Ma la maggioranza tira dritto: "La relazione sul filone 'mafia appalti' prosegue e arriverà presto in commissione, probabilmente entro fine anno. Questa indagine non si incrocia con quella sui depistaggi, approfondita dalla Procura di Caltanissetta" e nella quale De Gennaro era l'indagato eccellente.
Sarebbe stata proprio questa inchiesta a turbare particolarmente l'ex capo della polizia, che prima del suicidio pianificava una strategia legale per difendersi dalle accuse. Al momento dunque non c'è intesa. Da una parte l'opposizione cerca di allungare i tempi sulla relazione, sospendendola, per ampliare eventualmente l'inchiesta parlamentare, includendo l'analisi delle risultanze della vicenda De Gennaro e le indagini sui depistaggi portate avanti dagli uffici di Caltanissetta. Dall'altra parte la maggioranza punta chiudere quanto prima il lavoro svolto "perché si tratta di un filone di indagini totalmente diverse".
L'esposto dell'ex legale del pentito Contorno
Durante l'ufficio di presidenza Colosimo avrebbe ribadito "con fermezza la volontà di non sovrapporsi in alcun modo al lavoro della magistratura. Ha inoltre precisato che qualsiasi eventuale richiesta relativa alla documentazione lasciata da De Gennaro, qualora possibile e nel rispetto delle modalità e dei tempi concordati con le autorità giudiziarie competenti, sarà avanzata soltanto dopo la celebrazione dei funerali, in segno di rispetto". Lo stesso vice presidente Mauro D'Attis (Forza Italia), chiarisce: "acquisiremo, ma non immediatamente, tutto il materiale che sarà prodotto dagli inquirenti e che sarà ritenuto utile". E il senatore della Lega, Gianluca Cantalamessa, non ha escluso che in futuro possa essere ascoltata anche la procuratrice della Dda di Firenze, Rosa Volpe, che potrebbe acquisire gli atti di Grosseto relativi al suicidio dell'ex capo della polizia.
Intanto nuovi sviluppi potrebbero condizionare la nuova indagine sui depistaggi: l'avvocato Luigi Li Gotti, ex legale del pentito Totuccio Contorno, presenterà un esposto al procuratore generale della Cassazione contro il procuratore di Caltanisetta, Salvatore De Luca. Oggetto dell'incartamento la richiesta di misure cautelari emessa dall'ufficio giudiziario nisseno nell'ambito della stessa inchiesta. Si allontana invece l'ipotesi di un'istruttoria disciplinare da parte della procura generale della Cassazione su De Luca - che alcuni giorni fa ha rilasciato un'intervista parlando dell'indagine sui presunti depistaggi nella strage di via D'Amelio. Il Guardasigilli, che avrebbe la facoltà di attivarne l'impulso, ha chiarito: "Non abbiamo mai preso in considerazione l'idea di un'ispezione".