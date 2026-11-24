Durante l'ufficio di presidenza Colosimo avrebbe ribadito "con fermezza la volontà di non sovrapporsi in alcun modo al lavoro della magistratura. Ha inoltre precisato che qualsiasi eventuale richiesta relativa alla documentazione lasciata da De Gennaro, qualora possibile e nel rispetto delle modalità e dei tempi concordati con le autorità giudiziarie competenti, sarà avanzata soltanto dopo la celebrazione dei funerali, in segno di rispetto". Lo stesso vice presidente Mauro D'Attis (Forza Italia), chiarisce: "acquisiremo, ma non immediatamente, tutto il materiale che sarà prodotto dagli inquirenti e che sarà ritenuto utile". E il senatore della Lega, Gianluca Cantalamessa, non ha escluso che in futuro possa essere ascoltata anche la procuratrice della Dda di Firenze, Rosa Volpe, che potrebbe acquisire gli atti di Grosseto relativi al suicidio dell'ex capo della polizia.



Intanto nuovi sviluppi potrebbero condizionare la nuova indagine sui depistaggi: l'avvocato Luigi Li Gotti, ex legale del pentito Totuccio Contorno, presenterà un esposto al procuratore generale della Cassazione contro il procuratore di Caltanisetta, Salvatore De Luca. Oggetto dell'incartamento la richiesta di misure cautelari emessa dall'ufficio giudiziario nisseno nell'ambito della stessa inchiesta. Si allontana invece l'ipotesi di un'istruttoria disciplinare da parte della procura generale della Cassazione su De Luca - che alcuni giorni fa ha rilasciato un'intervista parlando dell'indagine sui presunti depistaggi nella strage di via D'Amelio. Il Guardasigilli, che avrebbe la facoltà di attivarne l'impulso, ha chiarito: "Non abbiamo mai preso in considerazione l'idea di un'ispezione".