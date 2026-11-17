De Gennaro e alcuni suoi stretti collaboratori, avrebbero distrutto non solo documenti utili a ricostruire il mistero dell'agenda ma anche informazioni sull'eventuale esistenza di persone esterne a cosa nostra nella strage di via d'Amelio. Per il Gip però tra quelle carte non ci sarebbe l'agenda rossa, per questo ha respinto la richiesta dei domiciliari. La procura ha fatto ricorso al Riesame: il prossimo primo dicembre ci sarà l'interrogatorio di Gianni De Gennaro.

