L'accusa è pesante: depistaggio in favore di Cosa nostra. La formula la procura di Caltanissetta nei confronti dell'ex capo della polizia Gianni De Gennaro per il quale ha chiesto gli arresti domiciliari, istanza respinta però dal gip. Tutto ruota intorno alla strage di via d’Amelio del 1992 in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e 5 uomini della sua scorta.
Secondo i magistrati il depistaggio sarebbe addirittura doppio. Il primo consisterebbe nell'aver indotto il boss Salvatore Contorno, arrestato dallo stesso De Gennaro nel 1989 e poi diventato collaboratore di giustizia, a non rispondere alle domande degli inquirenti. L'altro depistaggio riguarda la sparizione dell'agenda rossa di Borsellino. Quel quaderno, sul quale il giudice appuntava nomi e informazioni riservate, gli investigatori lo hanno cercato per anni: l'ultima nel 2023 a casa della moglie a della figlia di Salvatore La Barbera, ex questore di Palermo e capo della squadra mobile ai tempi delle stragi di mafia.
De Gennaro e alcuni suoi stretti collaboratori, avrebbero distrutto non solo documenti utili a ricostruire il mistero dell'agenda ma anche informazioni sull'eventuale esistenza di persone esterne a cosa nostra nella strage di via d'Amelio. Per il Gip però tra quelle carte non ci sarebbe l'agenda rossa, per questo ha respinto la richiesta dei domiciliari. La procura ha fatto ricorso al Riesame: il prossimo primo dicembre ci sarà l'interrogatorio di Gianni De Gennaro.