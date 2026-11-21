Aveva 78 anni Gianni De Gennaro, la gran parte dei quali vissuti in prima linea, dentro lo Stato e le istituzioni. Era partito dalla sua Calabria, ove era nato nel ’48,e già 25enne dopo la laurea in Giurisprudenza e il servizio militare nell’Esercito- aveva voluto schierarsi nelle file della polizia: primo incarico, commissario ad Alessandria. Poi, trasferito alla narcotici della Squadra mobile di Roma. E lì, nella capitale, viene promosso la prima volta per meriti straordinari: diventa vicequestore aggiunto per aver messo fine, con la sua irruzione, al sequestro di una trentina di persone trattenute nell’ambasciata belga da uno squilibrato. Dirigerà poi nell’81 la sezione regionale della Criminalpol e ancora -in seguito- il Nucleo centrale anticrimine. E’ il periodo delle indagini internazionali contro la criminalità organizzata, mafia in primis, nell’84 si occupa dell’estradizione dal Brasile di Tommaso Buscetta e per 11 anni De collabora con Giovanni Falcone. A fine ’89, è stato il primo direttore dello Sco, il Servizio Centrale Operativo della Polizia. Nel ’90 la seconda promozione per meriti straordinari: una serie di importanti operazioni internazionali contro Cosa Nostra. Tra il ’91 e il ’93 è alla Direzione Investigativa Antimafia, prima da vice e poi da direttore. Nominato prefetto nel ’94, nel maggio 2000 De Gennaro è designato dall’allora governo Amato capo della Polizia: lo sarà durante il G8 di Genova, e resterà nell’incarico sino al 2007. Dall’anno successivo va ai vertici dei Servizi, direttore del Dis (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) fino al 2012, poi Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle Informazioni per la Sicurezza. Dal 2013 al ‘20 è stato il presidente della società Leonardo. Suo fratello minore, Andrea, è il comandante generale della Guardia di Finanza. De Gennaro lascia la moglie e due figli.