"Evoca disobbedienza civile, non incita alla violenza": Youssef Siher torna libero | Meloni: "Una decisione vergognosa"
Era stato fermato dopo le proteste di piazza in tutta Italia in quanto amministratore del canale Telegram del "Movimento 17 ottobre"
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Torna in libertà Youssef Siher, il ricercatore italiano con origini marocchine fermato la notte di sabato scorso in qualità di amministratore del canale Telegram "Movimento 17 ottobre" aperto dopo la due giorni di saccheggi e devastazioni a Milano. È questa la decisione, secondo fonti legali, del gip Tiziana Landoni che ha rigettato la richiesta di convalida del fermo e l'applicazione della misura cautelare in carcere proposta dalla pm Francesca Crupi, titolare dell'inchiesta con il procuratore Marcello Viola.
Gip: "Siher ha evocato disobbedienza civile, non ha incitato a violenza"
Con i contenuti pubblicati sulla chat Telegram "Movimento 17 ottobre" Youssef Siher ha espresso "modalità di protesta" contro le "attuali politiche governative", oltre ad "evocare azioni di 'disobbedienza civile'", ma che non "si traducono nell'adozione di comportamenti violenti o più in generale criminonosi, bensì nella mera programmazione di manifestazioni settimanali, capaci di sensibilizzare e coinvolgere il maggior numero possibile di persone". Lo scrive la gip di Milano Tiziana Landoni, che ha disposto la liberazione del ricercatore 30enne non riconoscendo i "gravi indizi di colpevolezza" sui reati a lui contestati.
Meloni: "No a convalida arresto Siher decisione vergognosa"
"Lo dirò senza mezzi termini: considero vergognosa la decisione del gip di Milano di non convalidare l'arresto di Youssef Siher, accusato di essere il gestore della pagina Telegram "Movimento 17 ottobre", cioè la pagina che incitava l'organizzazione di quelle manifestazioni che poi abbiamo visto portare alla devastazione di diversi esercizi commerciali a Milano". Così la premier Giorgia Meloni in un video postato sui social.