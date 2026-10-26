Movimento 17 ottobre, nelle chat il "manuale di istruzioni" di Youssef Siher: "Ecco come vestirsi"

Accanto a un modellino grafico, gli utenti iscritti al canale hanno potuto visualizzare i principali indumenti e accessori da portare al seguito, come la kefiah per proteggere naso e bocca, la felpa con cappuccio e un paio di guanti da cucina per proteggersi dal calore dei lacrimogeni. Non solo istruzioni operative: nei giorni precedenti ai disordini la chat è diventata una febbrile piattaforma di reclutamento per ruoli tecnici, dai grafici per la realizzazione dei manifesti a operatori foto e video fino agli addetti per primo soccorso, slogan e megafoni.