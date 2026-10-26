Youssef Siher in carcere, attesa per l'udienza di convalida del fermo

Per la procura milanese, come si legge nel provvedimento di fermo, Siher avrebbe "approfittato di quanto accaduto" il 17 e 18 ottobre scorsi a Milano, giorno delle devastazioni e dei saccheggi in centro città, "per creare un gruppo Telegram di migliaia di persone per dare "corso a un progetto finalizzato a porre in essere atti delittuosi con finalità eversive al fine, di fatto, di ingenerare terrore nella popolazione".