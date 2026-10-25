Gli studi e la carriera da ricercatore: chi è Youssef Siher, la presunta mente dietro il "Movimento 17 ottobre" | Contestata aggravante del terrorismo

L'uomo ha un curriculum scolastico di alto livello: Youssef Siher ha infatti conseguito una laurea in Comunicazione e un master in Scienze politiche presso l'Università degli Studi di Milano. È un ex ricercatore dell'Ispi e un giornalista free-lance, con un focus particolare sul Nord Africa e in generale sul Medio Oriente. In passato ha collaborato con Il Fatto Quotidiano. Stando alle informazioni raccolte dagli inquirenti sarebbe un attivista dei movimenti pro-Pal.