I giovani del "Movimento 17 ottobre": "Pronti ad alzare l'asticella | Perché voler bene a un mondo che ci demonizza?"

Perché non puntare il mirino contro luoghi simbolici?

"La rabbia è irrazionale, non è mossa da un intento ragionato. Ma ha certamente un sostrato che dobbiamo analizzare. La rabbia è esplosa nel centro della città di Milano, nei quartieri ricchi e borghesi frequentati dai turisti. In quei luoghi da cui molti di noi si sentono esclusi, che sono simbolo di una ricchezza che ci è stata rubata. Perché mai dovremmo voler bene a un mondo che ci esclude e ci demonizza? Ma non escludiamo che in futuro ci saranno obiettivi più razionali nel senso politico del termine; per ora, ognuno esprime la propria rabbia nel modo che abbiamo visto".