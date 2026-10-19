Nelle chat del "Movimento 17 ottobre" "una guida alle manifestazioni di piazza" per principianti
"È la prima volta che vai a una manifestazione e hai paura di quello che potrebbe succedere? Qui trovi qualche informazione utile e consigli pratici", si legge
Nelle chat del "Movimento 17 ottobre" è stata diffusa una "guida tascabile non esaustiva alle manifestazioni di piazza (per principianti)", "Safer in the street", pensata per dare "consigli pratici e informazioni utili su repressione e reazione collettiva". "È la prima volta che vai a una manifestazione e hai paura di quello che potrebbe succedere? Qui trovi qualche informazione utile e consigli pratici", si legge.
I consigli
"Esperienza, preparazione e informazione - si legge nel volantino - non sono sempre a disposizione di chi partecipa ai momenti di piazza, per questo è importante fare in modo di diffonderne la cultura. Conoscerne al meglio le possibilità e i rischi permette di costruire insieme e vivere al meglio questi momenti di conflitto, a prescindere da quale forma assumano". Tra i consigli "Evita di arrivare o lasciare la manifestazione 'in tenuta', non puoi sapere chi ti circonda fuori dagli spazi sicuri"; "Spesso capita che la polizia monitori vie, stazioni ferroviarie, uscite autostradali per identificare o perquisire chi vuole partecipare o lasciare la mobilitazione. Arriva in anticipo ed evita le uscite autostradali o le stazioni più vicine ai punti d'incontro".
E infine: "Non dissociarti da chi agisce diversamente da te. Nessunx ti dovrebbe chiedere di fare cose che non vorresti fare o per cui provi un disagio intollerabile, i metodi e i mezzi sono sempre discutibili ed è giusto metterli in critica, ma dissociarsi e prendere le distanze, soprattutto pubblicamente, aiuta solamente la repressione".