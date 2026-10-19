Nelle chat del "Movimento 17 ottobre" "una guida alle manifestazioni di piazza" per principianti

Nelle chat del "Movimento 17 ottobre" è stata diffusa una "guida tascabile non esaustiva alle manifestazioni di piazza (per principianti)", "Safer in the street", pensata per dare "consigli pratici e informazioni utili su repressione e reazione collettiva". "È la prima volta che vai a una manifestazione e hai paura di quello che potrebbe succedere? Qui trovi qualche informazione utile e consigli pratici", si legge.