Scontri e saccheggi a Milano, il bilancio: 32 arresti, 23 sono minori | Tra le forze dell'ordine 14 feriti

Il centro di Milano si è risvegliato tra vetri rotti, cestini e monopattini per strada, negozi saccheggiati e l'odore acre di una violenza che ha incendiato piazza Duomo e vie limitrofe fino al pomeriggio tardo di domenica. Dopo gli scontri di sabato 17 ottobre, avvenuti a margine della grande manifestazione contro il caro-vita e contro il governo, branchi di giovani si sono ritrovati nuovamente e hanno dato vita a una vera e propria guerriglia urbana, prendendo d'assalto negozi e supermercati. È il neonato "Movimento del 17 ottobre".