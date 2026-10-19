Scontri a Milano, le grandi firme in via Montenapoleone abbassano le saracinesche

Saracinesche chiuse in via Montenapoleone, a Milano, simbolo dello shopping del lusso italiano. Esterrefatti turisti e clienti stranieri, che non si aspettavano i negozi vuoti per paura di essere devastati come è accaduto a tanti altri, durante un weekend di scontri. Le tante le immagini di vetrine rotte e scaffali saccheggiati hanno intimorito i commercianti, che adesso chiudono gli esercizi in via preventiva, per evitare di far parte di quella conta dei danni che, in un primissimo bilancio, ha giù raggiunto il milione di euro.



