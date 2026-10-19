Scontri a Milano, Valditara: "Ero in piazza Duomo e ho rischiato una pietra in testa"

"Sicuramente sono una risposta" a quanto accaduto, ha affermato il ministro, sottolineando che "dobbiamo riconoscere la cittadinanza a tutti coloro che vogliono condividere i nostri valori di riferimento, non a chi vuole devastare una città e non ha alcuna intenzione di integrarsi". Valditara ha citato "chi ritiene che uomini e donne non debbano avere gli stessi diritti, chi considera lecito obbligare una donna a indossare il niqab o chi ritiene che lo Stato debba essere confessionale e che la sharia possa essere utilizzata per risolvere controversie private". Posizioni che, secondo il ministro, sono "incompatibili con un'estensione della cittadinanza".