convocato vertice a Palazzo Chigi

Scontri a Milano, la preoccupazione del governo | L'ipotesi di una nuova stretta sui minori

Attesa per il vertice a Palazzo Chigi sull'ordine pubblico, convocato dalla premier Giorgia Meloni per fare il punto sulla gestione delle piazze dopo i saccheggi in Duomo

19 Ott 2026 - 10:54
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Ansa

© Ansa

La decisione di Giorgia Meloni è arrivata negli stessi minuti in cui nel cuore di Milano sciami di ragazzini davano vita a una nuova ondata di violenza, dopo una serie di confronti con Matteo Salvini e Antonio Tajani in cui sono state condivise forti preoccupazioni. La premier ha convocato un vertice a Palazzo Chigi sull'ordine pubblico, per fare il punto sulla gestione delle piazze, analizzare i report di Intelligence su un fenomeno ancora tutto da comprendere e valutare se ci sono condizioni e necessità per una nuova stretta. In particolare sui minorenni, con la consapevolezza dell'imprescindibile confronto con il Quirinale su temi simili.

Google Preferred Site

Un nuovo decreto Caivano?

 La suggestione, si racconta nel centrodestra, è quella di un intervento sulla falsa riga del decreto Caivano. E FI suggerisce la convocazione di un Cdm nel capoluogo lombardo: "Quale segnale di presenza dello Stato e di vicinanza e solidarietà ai cittadini di Milano e agli esercenti ingiustamente danneggiati". Un'idea ancora da approfondire ai piani alti dell'esecutivo.

Leggi anche

Dopo gli scontri a Milano polemica tra Piantedosi e Sala | Il sindaco: "Pochi agenti, sottovalutato il problema" | Il ministro: "Sinistra radical chic non riesce a condannare i violenti"

Scontri in piazza, Meloni: "Valutiamo altri strumenti per chi semina caos ai cortei" | E pubblica la foto di un dirigente di polizia ferito

Ipotesi di una nuova stretta sui minori

 Già una stretta era arrivata a febbraio, dopo il caos al corteo per Askatasuna, con il fermo preventivo. Una misura che secondo le opposizioni non ha funzionato. E che Salvini vuole estendere ai minori, come previsto dal ddl in Senato, che contiene anche la procedibilità d'ufficio per lesioni a pubblico ufficiale e la reclusione fino a 5 anni, con multa fino a 15mila euro, per danneggiamenti di gruppo. Il leader leghista cita anche il divieto di aggregazione per i responsabili di violenze di gruppo e l'introduzione del reato di danneggiamento di gruppo, con la possibilità di ricorrere all'arresto differito.

Leggi anche

Milano a ferro e fuoco, maranza e minori insieme: ecco chi sono i "casseur" di piazza Duomo

Quella rabbia che non trova voce: perché la Gen Z esplode nelle piazze

Salvini, che ha sempre nel mirino il ritorno al Viminale dopo il voto, in visita a Milano, insisterà sulla "norma anti-maranza" e sui paletti per la cittadinanza a chi commette reati gravi. Ed invoca "maggiore libertà d'azione, nel rispetto dei codici, per le forze dell'ordine, sulla potenza degli idranti e il taser", rilanciando della cauzione per gli organizzatori delle manifestazioni, nonché "il potenziamento di Strade sicure". FdI si rivolge alle opposizioni per chiedere la sottoscrizione di una proposta di legge, nata dopo i disordini No Tav in Val Susa, "che estende il reato di associazione a delinquere agli sfascisti che si organizzano, anche in modo occasionale o via web, per trasformare i cortei in guerriglia urbana".

Leggi anche

Milano, nuova guerriglia in zona Duomo: sfondate vetrine, saccheggiato supermercato | Fermati oltre 200 giovani, l'80% è minorenne

Scontri a Milano, chi è il poliziotto-simbolo con il volto insanguinato: "Dobbiamo garantire la sicurezza"

Anche FI fa il punto in una riunione convocata da Antonio Tajani. Un confronto in cui è emersa la preoccupazione che il fenomeno di guerriglia urbana possa dilagare. Nonché una serie di richieste: il rafforzamento di Strade sicure, l'assunzione di nuovo personale delle forze di sicurezza e "affrontare con la massima fermezza il tema del coinvolgimento dei minori nei disordini". Per gli azzurri "occorre dotare le forze dell'ordine degli strumenti regolamentari e normativi per procedere all'arresto dei minorenni, specie nei casi di devastazione e saccheggio, e accelerare l'iter legislativo delle norme che rendono più facilmente imputabili i minori tra 14 e 17 anni".

Milano, guerriglia urbana tra Duomo e Cordusio

1 di 11
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

Fonti qualificate assicurano che al momento non è previsto l'esame di bozze di decreto. Ma le ipotesi verranno messe sul tavolo a Palazzo Chigi. Se si deciderà di procedere con un provvedimento d'urgenza non è escluso che approdi nel prossimo Cdm, previsto per venerdì. In ambienti dell'esecutivo filtra che sono in corso in queste ore valutazioni anche sulla gestione delle piazze. E qualche malumore sarebbe emerso su Milano.

Leggi anche

Il sabato di guerriglia a Milano e nelle altre città, tutti i video e le foto

Manifestazioni e proteste contro il caro-vita, ecco le prossime date calde: il 30 ottobre ancora in piazza

Chi parteciperà al vertice sulla sicurezza

 Il vertice dovrebbe precedere o seguire quello sulla Manovra previsto attorno alle 12.30 di lunedì 19 ottobre. In presenza o in videocollegamento, al tavolo con Meloni ci dovrebbero essere i vertici di Servizi e Forze dell'ordine, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi (che nelle scorse ore ha avuto una riunione con il capo della Polizia e i massimi dirigenti del Viminale sui disordini a Milano), quello della Difesa Guido Crosetto e i due vicepremier. Salvini già indica una soluzione: traslare in un decreto alcune delle misure contenute nel disegno di legge sulla sicurezza varato dal governo a metà luglio e in esame al Senato.

Minori e stranieri, l'incidenza dei reati commessi per tipologia

1 di 1
© Withub

© Withub

© Withub

Ti potrebbe interessare

videovideo
milano
scontri
giorgia meloni

Sullo stesso tema