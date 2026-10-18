Milano a ferro e fuoco, maranza e minori insieme: ecco chi sono i "casseur" di piazza Duomo

E poi sassaiole, bombe carta, cariche, idranti, lacrimogeni e barricate hanno lasciato dietro di sé un corollario, ancora da contabilizzare in via definitiva, di arresti, di denunce, di danni e di feriti. Solo a Milano, almeno quattro feriti tra gli agenti e 20 tra i manifestanti e oltre 50 i giovani fermati. La metà di loro sono minorenni. Molti non si conoscono tra loro e raccontano di essersi trovati in piazza per caso. Per i fermati è stato già attivato un hub legale per assisterli. L'iniziativa è stata lanciata sui social dal centro sociale Lambretta e dal collettivo studentesco Deriva, che forniscono ai fermati un contatto mail per essere messi in contatto con un legale. L'invito è "Condividi e fai girare, perché chi è stato fermato deve sapere a chi rivolgersi. Nessuno verrà lasciato solo! Tutti liberi, tutte libere!".