Quella rabbia che non trova voce: perché la Gen Z esplode nelle piazze

Le anime della piazza - Sotto la cronaca della violenza emerge un dato politico e sociale: una nuova mobilitazione giovanile, fluida e senza capi, che si organizza online e porta in strada il disagio di una parte crescente del Paese. Chi ha lanciato la manifestazione l'ha voluta infatti apartitica, senza bandiere se non quella italiana. E per chi è abituato a scendere in piazza questo significa non sapere chi troverà in manifestazione, non avere una linea da seguire. Così a Milano si sono ritrovate tante anime diverse, dai giovani che appartengono ai collettivi studenteschi a quelli (la maggioranza) italiani di seconda generazione, spesso provenienti dall'hinterland. Vite e istanze differenti ma con più di un elemento in comune, a partire dalla giovanissima età, con quasi tutti i manifestanti under 20 e alcuni anche delle scuole medie.