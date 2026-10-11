Roma, i residenti di Monteverde: "I genitori controllino i figli" | Denunciato il furto di una minicar nera

"Se hanno i figli con una minicar nera si facciano venire qualche scrupolo di coscienza. Controllino. E denuncino". È quanto si legge su La Stampa e a parlare sono i residenti del quartiere Monteverde a Roma che, nei giorni scorsi, è stato teatro di diverse aggressioni commesse da soggetti (ancora da identificare) a bordo di una microcar nera. Continuano le indagini degli inquirenti che, si apprende, avrebbero tra le mani l'identikit di due dei presunti responsabili dei colpi. Nel frattempo, spunta la denuncia di un uomo che, il 9 ottobre scorso, avrebbe riportato il furto di una minicar dello stesso modello e colore di quella utilizzata per le aggressioni.