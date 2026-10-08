Roma, la denuncia di un'altra donna: spinta da una minicar mentre era in bici
La signora è stata spinta a terra e non è riuscita a prendere il numero di targa. Formalizzata una querela per lesioni personali a carico di ignoti
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Spunta la quarta, ennesima vittima della minicar a Roma. Dopo il caso che ha riguardato l'attore Davide Iacopini, ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Camillo Forlanini, un'altra donna ha denunciato di essere stata spinta mentre si trovava in bicicletta nella zona del quartiere Monteverde.
L'accaduto
La donna si è presentata questa mattina, 8 ottobre, ai carabinieri della stazione Gianicolense. Qui è stata formalizzata una querela per lesioni personali a carico di ignoti. La signora ha raccontato che, nella serata di lunedì 5 ottobre, mentre percorreva via San Pancrazio in bicicletta è stata spinta dal passeggero di una minicar di colore nero, che si è data poi alla fuga, cadendo a terra. Tuttavia, ha riferito di non aver preso il numero di targa e di non aver fatto ricorso subito alle cure mediche.
Diversi gli episodi avvenuti nel giro di poche ore
In totale sono quattro gli episodi avvenuti nella zona di Monteverde Vecchio che sono ora al vaglio degli investigatori. Secondo quanto ricostruito finora, gli autori dell'aggressione potrebbero essere minorenni. Gli investigatori stanno verificando se dietro i diversi episodi possa esserci la stessa coppia di aggressori, che viaggiano a bordo di questa minicar di colore nero.