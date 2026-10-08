Roma, la denuncia di un'altra donna: spinta da una minicar mentre era in bici

La donna si è presentata questa mattina, 8 ottobre, ai carabinieri della stazione Gianicolense. Qui è stata formalizzata una querela per lesioni personali a carico di ignoti. La signora ha raccontato che, nella serata di lunedì 5 ottobre, mentre percorreva via San Pancrazio in bicicletta è stata spinta dal passeggero di una minicar di colore nero, che si è data poi alla fuga, cadendo a terra. Tuttavia, ha riferito di non aver preso il numero di targa e di non aver fatto ricorso subito alle cure mediche.