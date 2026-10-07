Roma, Davide Iacopini in terapia intensiva: l'attore di Suburra travolto da una minicar

Questo episodio non sarebbe l'unico verificatosi nella stessa zona. Il giorno seguente una donna si sarebbe presentata ai carabinieri per denunciare un'aggressione avvenuta nella stessa zona intorno alle 23 di domenica 4 ottobre: ai militari avrebbe raccontato di essere stata avvicinata da una minicar mentre stava tornando a casa e di essere stata colpita alla testa dal passeggero della vettura. L'auto avrebbe poi fatto inversione, andando a impattare contro un monopattino, finito contro alcune auto. Sono in corso accertamenti per stabilire se ci sia un collegamento tra i due episodi.