Roma, Davide Iacopini in terapia intensiva: l'attore di Suburra travolto da una minicar
Sulla dinamica sono ancora in corso accertamenti della polizia locale che stanno vagliando le telecamere. Ci sarebbe l'ipotesi aggressione
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Davide Iacopini, attore noto per aver recitato in "Diaz" e nella fiction "Suburra", è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo dopo essere stato investito a Roma da una minicar mentre si trovava su un monopattino elettrico. L'incidente è avvenuto nella serata del 5 ottobre. Le autorità indagano per capire la dinamica dell'episodio, per cui tiene banco anche l'ipotesi di una vera e propria aggressione.
Lo scenario possibile: portiera aperta e calcione
Iacopini si trova in gravi condizioni all'ospedale San Camillo della capitale. I soccorsi sarebbero scattati lunedì sera intorno alle 22, in via Anton Giulio Barrilli a Monteverde. All'arrivo della polizia locale l'attore sarebbe stato trovato a terra e incosciente. Così è stato trasportato d'urgenza al nosocomio, dov'è ancora ricoverato. Le autorità stanno visionando i filmati delle telecamere per accertare la dinamica dell'incidente, dietro cui ci sarebbe una minicar.
Facendo riferimento a questa ipotesi, l'attore si trovava alla guida di un monopattino elettrico quando gli si sarebbe affiancata una minicar di colore scuro con due persone a bordo. Uno dei due avrebbe aperto lo sportello e colpito Iacopini con un calcio, facendolo cadere a terra. Il 42enne avrebbe sbattuto violentemente la testa sull'asfalto. La procura della Repubblica di Roma avrebbe aperto un fascicolo per tentato omicidio.
Un altro episodio simile il giorno successivo
Questo episodio non sarebbe l'unico verificatosi nella stessa zona. Il giorno seguente una donna si sarebbe presentata ai carabinieri per denunciare un'aggressione avvenuta nella stessa zona intorno alle 23 di domenica 4 ottobre: ai militari avrebbe raccontato di essere stata avvicinata da una minicar mentre stava tornando a casa e di essere stata colpita alla testa dal passeggero della vettura. L'auto avrebbe poi fatto inversione, andando a impattare contro un monopattino, finito contro alcune auto. Sono in corso accertamenti per stabilire se ci sia un collegamento tra i due episodi.