Addio a una delle ultime grandi dive di Hollywood. L’attrice statunitense Eva Marie Saint è morta a 102 anni martedì 6 ottobre nella sua casa di Los Angeles. Il portavoce della famiglia, Jeff Sanderson, ha riferito che il decesso è avvenuto per cause naturali e che accanto a lei c’erano i familiari e le persone più care. Era la più anziana vincitrice di un Oscar ancora in vita. Aveva debuttato con il film "Fronte del porto" (per cui aveva ottenuto la statuetta come non protagonista, in tutto la pellicola ne aveva ottenute sette) di Elia Kazan. In seguito era stata la protagonista di "Intrigo internazionale" di Alfred Hitchcock.