"L'incredibile Hulk" da papa Leone: "Il sogno di una vita"

Lou Ferrigno ha realizzato un sogno d'infanzia incontrando mercoledì Papa Leone XIV. L'attore, che ha interpretato l'Incredibile Hulk, il personaggio Marvel nella serie televisiva statunitense trasmessa tra il 1977 e il 1982, arrivata anche in Italia, ha incontrato il papa americano e ha scambiato due chiacchiere con lui al termine dell'udienza generale di Leone in Piazza San Pietro. "Sono qui perché incontrare il papa è il sogno di una vita", ha dichiarato Ferrigno. Sottolineando che un ramo della sua famiglia è originario della zona di Amalfi, nel sud Italia, Ferrigno ha raccontato di essere cresciuto sentendo parlare del papa all'interno di una famiglia cattolica italiana.