Quando gli viene chiesto dell'utilizzo degli anabolizzanti, Stallone risponde senza esitazioni: "Certo che devi usare gli steroidi". L'attore racconta di averli assunti periodicamente seguendo cicli di circa sei settimane, alternati a sei settimane di pausa, precisando che anche questa pratica ha avuto conseguenze pesanti sul suo organismo. Stallone ritiene che con un metodo esclusivamente naturale non sia possibile raggiungere determinati risultati, "a meno che tu non sia uno scherzo della natura". Guardando indietro, considera quindi il prezzo pagato estremamente alto: "Un costo terribile, emotivo e fisico".