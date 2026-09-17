"Grande Fratello Vip", Carmen Di Pietro sul flirt con Sylvester Stallone: "Un bacio meraviglioso"

"Grande Fratello Vip" 2026, tutti i concorrenti ufficiali
© Instagram | Guendalina Tavassi, influencer
© Instagram | Guendalina Tavassi, influencer
In attesa della prima puntata della nuova edizione di "Grande Fratello Vip", al via da stasera 17 settembre su Canale 5, tra i primi quattro inquilini entrati nella "Open House" della Casa è già tempo di confidenze. Carmen Di Pietro, per esempio, racconta a Jonathan Kashanian di aver avuto in passato una storia con il divo di Hollywood Sylvester Stallone. "Siamo andati a cena e mi ha regalato dei fiori", ricorda.
Di Pietro racconta di aver incontrato l'attore protagonista della celebre saga di "Rocky" a Roma, in occasione dell'inaugurazione di un locale. "Mi guardava in continuazione e diceva love qua..love qua..ma io mi sono fermata solo a love perché l'inglese è quello che è", ammette l'attrice che poi aggiunge di aver preso l'abitudine, in quel periodo, di girare con un vocabolario tascabile. Alla domanda di Jonathan su cosa avesse provato dopo il bacio ricevuto da un'icona sexy degli anni Ottanta confida: "Quante cose vuoi sapere, è stato meraviglioso anche se è arrivato dopo un'attesa di tre ore".
Sul carattere di Sylvester Stallone, che intorno all'immagine del macho ha costruito buona parte della sua lunga carriera cinematografica, Carmen Di Pietro racconta come in privato mostri un animo decisamente più schivo e sensibile. "Ha tanti muscoli e sembra chissà che e invece è di una timidezza incredibile", dice la showgirl generando incredulità nei suoi coinquilini.
© Instagram | Guendalina Tavassi, influencer
© Instagram | Guendalina Tavassi, influencer