"Grande Fratello Vip", Carmen Di Pietro sul flirt con Sylvester Stallone: "Un bacio meraviglioso"

Di Pietro racconta di aver incontrato l'attore protagonista della celebre saga di "Rocky" a Roma, in occasione dell'inaugurazione di un locale. "Mi guardava in continuazione e diceva love qua..love qua..ma io mi sono fermata solo a love perché l'inglese è quello che è", ammette l'attrice che poi aggiunge di aver preso l'abitudine, in quel periodo, di girare con un vocabolario tascabile. Alla domanda di Jonathan su cosa avesse provato dopo il bacio ricevuto da un'icona sexy degli anni Ottanta confida: "Quante cose vuoi sapere, è stato meraviglioso anche se è arrivato dopo un'attesa di tre ore".