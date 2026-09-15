Da giovedì 17 e sabato 19 settembre, "Grande Fratello Vip" torna in prima serata su Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Al suo fianco, in uno studio completamente rinnovato, nel ruolo di opinioniste, confermate Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Al centro del racconto del reality - prodotto da Endemol Shine Italy (parte di Banijay Entertainment) - ci saranno i 18 concorrenti, pronti a mettere in gioco anche i propri talenti e a contendersi il montepremi finale. Per alcuni di loro, l’avventura inizierà in anticipo con l’Open House di GF Vip, una speciale anteprima che permetterà al pubblico di entrare nella Casa prima dell’avvio ufficiale del reality e di seguire da vicino i primi momenti della loro esperienza.