"Temptation Island e poi... e poi...", Soraya: "Ho scoperto che Cristian mi tradiva, ma se ora sta bene gli auguro il meglio"

Nel secondo appuntamento con "Temptation Island e poi... e poi..." arriva l'ultimo confronto tra Cristian e Soraya. Durante la puntata speciale legata al mese dopo la fine del programma, la ragazza aveva saputo che il suo ex fidanzato si era avvicinato alla single Nicole. A distanza di tempo, però, sono emersi nuovi dettagli sulla loro storia. Soraya, infatti, ha scoperto che Cristian l'ha tradita durante i primi mesi della loro relazione.
I tradimenti di Cristian
Davanti a Filippo Bisciglia, i due ragazzi hanno un nuovo confronto per chiarire quanto successo e quanto emerso durante l'estate. A iniziare a parlare la ragazza: "Ho scoperto da parte di Cristian dei tradimenti molteplici scoperti il 3 agosto". Ad avvertire Soraya, una ragazza conosciuta in discoteca: "Mi dice che Cristian quando stavamo insieme parlava con sua zia. Poi mi ha fatto vedere tutte le chat. Avrebbe visto anche una sua amica, anche lei molto più grande di lui".
Il confronto tra Cristian e Soraya
Durante il confronto con Cristian, il ragazzo ammette i suoi errori ma ci tiene a precisare che i tradimenti nei confronti di Soraya non sono stati cinque o sei, come sostenuto invece dalla sua ex: "Io ho sbagliato nella nostra relazione, ma non mi costringere ad alzare l'asticella di questo confronto - dice Cristian, che si dice ferito per un gesto fatto da Soraya - Non mi aspettavo che tu stessa mandassi le chat al blogger, è una mossa fatta per infangare il mio nome. Io al suo posto avrei parlato con te".
Cristian si dice distante da lei, anche perché nel frattempo la sua conoscenza con Nicole prosegue: "Non mi fido più di te, non come fidanzata ma come persona". E aggiunge: "Io ho sempre messo da parte la rabbia e la delusione". Nonostante la scoperta dei tradimenti, Soraya ammette di aver perdonato Cristian e di volergli ancora bene: "Non l'ho mai odiato, anche se avrei voluto. Ora lui è vicino a questa ragazza e non è più affar mio, ma se ora sta bene con lei gli auguro il meglio".
Il videomessaggio di Cristian
Qualche giorno dopo la registrazione della puntata, Cristian chiede alla produzione la possibilità di intervenire ancora: "A volte era difficile mantenere la lucidità nei confronti e ricordarsi di quanto questa relazione abbia fatto bene a entrambi. Vorrei dire scusa a Soraya, per come ho affrontato gli ultimi periodi che poi ci hanno portato a partecipare al programma. Sono stato freddo e accecato dal rancore. La capisco quando dice che non si sentiva amata da me, penso che abbiamo due linguaggi diversi dell'amore e abbiamo due modi di dimostrare l'amore differenti. Volevo poi augurarle tutto il meglio e di prendere le decisioni più giuste per lei".