"Temptation Island e poi... e poi...", Soraya: "Ho scoperto che Cristian mi tradiva, ma se ora sta bene gli auguro il meglio"

Qualche giorno dopo la registrazione della puntata, Cristian chiede alla produzione la possibilità di intervenire ancora: "A volte era difficile mantenere la lucidità nei confronti e ricordarsi di quanto questa relazione abbia fatto bene a entrambi. Vorrei dire scusa a Soraya, per come ho affrontato gli ultimi periodi che poi ci hanno portato a partecipare al programma. Sono stato freddo e accecato dal rancore. La capisco quando dice che non si sentiva amata da me, penso che abbiamo due linguaggi diversi dell'amore e abbiamo due modi di dimostrare l'amore differenti. Volevo poi augurarle tutto il meglio e di prendere le decisioni più giuste per lei".