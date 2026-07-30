Da "Temptation Island" alla prima di "Spider-man", Cristian Mascolino invitato all'antperima del film con Tom Holland
L'ex fidanzato di Soraya, accusato da lei di aver speso soldi per comprare una maschera del supereroe, è stato tra gli ospiti della prima visione italiana
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Cristian Mascolino si è preso una piccola rivincita dopo la fine della relazione con Soraya a "Temptation Island". Durante il programma, la ragazza aveva più volte criticato la sua passione per il supereroe e, in particolare, la ex lo aveva accusato di spendere soldi per spese a suo dire inutili, come quella per acquistare una maschera di Spider-Man.
Dopo l’acceso falò di confronto, concluso con la rottura definitiva della coppia, Cristian è stato invitato all’anteprima italiana di "Spider-Man: Brand New Day". La sua presenza all'evento, documentata sui social da alcuni fan, è stata accolta con entusiasmo dal pubblico, che fin dall’inizio si era schierato dalla sua parte. La stessa Sony, sul proprio profilo Instagram ha condiviso lo scatto sulla partecipazione di Mascolino all'evento.
La crisi tra Soraya e Cristian
Soraya e Cristian erano approdati nel programma con una crisi già aperta. La loro relazione, secondo quanto emerso nella prima puntata, aveva vissuto momenti difficili durante la convivenza. In particolare, Soraya aveva spiegato di desiderare serate più leggere: "Lui sta sempre in casa, la sola cosa che gli piace sono le sagre", aveva raccontato. Poi, ha aggiunto un esempio diventato subito uno dei momenti più commentati della puntata: "Una volta mi ha proposto di andare alla sagra del carciofo". Non solo, altro momento molto condiviso sui social è legato a un'altra frase di Soraya: "Una volta si è presentato a casa con una maschera di Spiderman". Il resto è storia.
La fine della storia con Soraya
Nel corso dell'ultima puntata della trasmissione Cristian e Soraya hanno raccontato come si è evoluta la loro storia dopo essersi separati al falò. Cristian ha iniziato a frequentare Nicole, una delle tentatrici conosciute nel villaggio: la notizia scatena la sua reazione e riaccende le tensioni tra i due, già usciti separati dal falò di confronto dopo un percorso segnato da incomprensioni, accuse reciproche e dall’avvicinamento di Soraya al single Dimitri.