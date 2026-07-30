Da "Temptation Island" alla prima di "Spider-man", Cristian Mascolino invitato all'antperima del film con Tom Holland

Soraya e Cristian erano approdati nel programma con una crisi già aperta. La loro relazione, secondo quanto emerso nella prima puntata, aveva vissuto momenti difficili durante la convivenza. In particolare, Soraya aveva spiegato di desiderare serate più leggere: "Lui sta sempre in casa, la sola cosa che gli piace sono le sagre", aveva raccontato. Poi, ha aggiunto un esempio diventato subito uno dei momenti più commentati della puntata: "Una volta mi ha proposto di andare alla sagra del carciofo". Non solo, altro momento molto condiviso sui social è legato a un'altra frase di Soraya: "Una volta si è presentato a casa con una maschera di Spiderman". Il resto è storia.